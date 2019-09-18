«Лидеры России» станут наставниками проекта «Профстажировки 2.0»

Победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» станут наставниками для участников конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», сообщает ИА REGNUM.

Отметим, что конкурс «Профстажировки 2.0» является совместным проектом АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Он стартовал в сентябре, и «Лидеры России» будут курировать участников в ходе прохождения стажировок в тех компаниях, где работают сами.

«Уверен, такое межпроектное сотрудничество увеличит возможности для личностного саморазвития молодых людей», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

Ранее НСН сообщала, что премия «Студент года» вошла в платформу «Россия – страна возможностей». Премия будет проходить в три этапа: региональный, всероссийский заочный конкурс и очный финал. Финальные туры состоятся в двух точках — в Казани с 5 по 9 ноября, а также в Ростове-на-Дону с 14 по 18 ноября.

