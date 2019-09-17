Премия «Студент года» вошла в платформу «Россия – страна возможностей»

Российский Союз Молодежи и АНО «Россия — страна возможностей» подписали партнёрское соглашение о проведении Российской национальной премии «Студент года», сообщает «Интерфакс». Документ подписали глава РСМ Павел Красноруцкий и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отмечается, что в отборочных турах премии примут участие студенты из более чем 65 регионов страны. Премия будет проходить в три этапа: региональный, всероссийский заочный конкурс и очный финал. Финальные туры состоятся в двух точках — в Казани с 5 по 9 ноября, а также в Ростове-на-Дону с 14 по 18 ноября.

С вхождением проекта в платформу «Россия – страна возможностей» его коснутся некоторые изменения, заметил Алексей Комиссаров.

«Во-первых, увеличится их количество [номинаций]. В прошлом году их было 16, а в этом — уже 23. Во-вторых, новшеством станут коллективные номинации, в том числе профессиональные», — отметил гендиректор АНО.

Напомним, ранее НСН сообщала, что 10 сентября был дан старт конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов от различных компаний. Они будут выполнены в виде курсовых и дипломных работ.

