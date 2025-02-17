Лидера группы «Ногу свело» оштрафовали за отказ указать статус иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. рублей лидера рок-группы «Ногу свело2 Максима Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отказ указать статус иноагента в соцсетях.
Для музыканта это первый штраф по статье об иноагентах. Максимальный штраф предусмотрен в размере 50 тыс. рублей.
Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. После этого Замоскворецкий суд Москвы отказал исключить его из списка, а Мосгорсуд признал это решение законным. Верховный суд РФ отказал музыканту в рассмотрении жалобы на решение нижестоящих организаций.
Покровский не поддержал проведение военной операции на Украине, высказывался против нее, а также записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант живет в США.
Специалисты МВД утверждают, что песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского противоречат национальным интересам России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru