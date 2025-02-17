Лидера группы «Ногу свело» оштрафовали за отказ указать статус иноагента

Для музыканта это первый штраф по статье об иноагентах. Максимальный штраф предусмотрен в размере 50 тыс. рублей.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. После этого Замоскворецкий суд Москвы отказал исключить его из списка, а Мосгорсуд признал это решение законным. Верховный суд РФ отказал музыканту в рассмотрении жалобы на решение нижестоящих организаций.

Покровский не поддержал проведение военной операции на Украине, высказывался против нее, а также записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант живет в США.

Специалисты МВД утверждают, что песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского противоречат национальным интересам России.

