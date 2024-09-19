Песни Покровского признали противоречащими национальным интересам России

Специалисты МВД определили, что песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) противоречат национальным интересам России. Соответствующие судебные документы размещены на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Летом прошлого года столичный Замоскворецкий суд отказал музыканту в иске, в котором тот оспаривал решение о включении в реестр иностранных агентов. В августе 2024-го Покровский обжаловал отказ в Верховном суде, напоминает 360.ru.

В судебных документах отмечается, что в Минюст поступали материалы из Главного управления по противодействию экстремизму МВД в отношении музыканта.

«Покровский Максим Сергеевич осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей 4 Федерального закона 255-ФЗ (о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. – НСН)... Суд первой инстанции… пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявления», — указано в документах.

В качестве примеров приводятся записи песен Покровского с критикой российских властей из-за связанных со специальной военной операцией событий.

