Песни Покровского признали противоречащими национальным интересам России
Специалисты МВД определили, что песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) противоречат национальным интересам России. Соответствующие судебные документы размещены на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Летом прошлого года столичный Замоскворецкий суд отказал музыканту в иске, в котором тот оспаривал решение о включении в реестр иностранных агентов. В августе 2024-го Покровский обжаловал отказ в Верховном суде, напоминает 360.ru.
В судебных документах отмечается, что в Минюст поступали материалы из Главного управления по противодействию экстремизму МВД в отношении музыканта.
«Покровский Максим Сергеевич осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей 4 Федерального закона 255-ФЗ (о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. – НСН)... Суд первой инстанции… пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявления», — указано в документах.
В качестве примеров приводятся записи песен Покровского с критикой российских властей из-за связанных со специальной военной операцией событий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru