Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Ильи Варламова
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что Варламов был дважды в течение года штрафован за нарушение порядка деятельности иноагента, но несмотря на это он продолжает распространять материалы, не указывая, что он внесён в список иноагентов.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Варламова», - заключили в прокуратуре.
Ранее специалисты МВД определили, что песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) противоречат национальным интересам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru