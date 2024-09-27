Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Ильи Варламова

В сообщении говорится, что Варламов был дважды в течение года штрафован за нарушение порядка деятельности иноагента, но несмотря на это он продолжает распространять материалы, не указывая, что он внесён в список иноагентов.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Варламова», - заключили в прокуратуре.

Ранее специалисты МВД определили, что песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) противоречат национальным интересам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

