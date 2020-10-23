Лидер «Справедливой России» заразился коронавирусом
Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции, сообщила его пресс-служба.
Политик отметил, что чувствует себя хорошо и намерен работать дистанционно.
"Планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам", - заверил парламентарий.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал бежать от коронавируса на дачи.
«Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее», - сказал он.
Политик также призвал людей прививаться, а не надеяться, что они переболеют в легкой форме.
За минувшие сутки в России выявили 17 340 новых заболевших COVID-19, это новый рекорд. За все время пандемии в стране заболели 1 480 646 человек,
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- Песков рассказал об участии Путина в отправке Навального в Германию
- В Кремле отказались комментировать отставку первого замдиректора ФСБ
- Голикова назвала болезни, которые вдвое повышают риск заражения COVID-19
- Зеленский испугался громкого звука на стадионе
- МИД РФ не видит причин для задействования потенциала ОДКБ в карабахском урегулировании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru