Лидер «Справедливой России» заразился коронавирусом

"Планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам", - заверил парламентарий.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал бежать от коронавируса на дачи.

«Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее», - сказал он.

Политик также призвал людей прививаться, а не надеяться, что они переболеют в легкой форме.

За минувшие сутки в России выявили 17 340 новых заболевших COVID-19, это новый рекорд. За все время пандемии в стране заболели 1 480 646 человек,

