Лидер «Справедливой России» заразился коронавирусом

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции, сообщила его пресс-служба.

Политик отметил, что чувствует себя хорошо и намерен работать дистанционно.

Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось

"Планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам", - заверил парламентарий.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал бежать от коронавируса на дачи.

«Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее», - сказал он.

Политик также призвал людей прививаться, а не надеяться, что они переболеют в легкой форме.

За минувшие сутки в России выявили 17 340 новых заболевших COVID-19, это новый рекорд. За все время пандемии в стране заболели 1 480 646 человек,

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСправедливая РоссияСергей Миронов
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