Лидер «Пикника» Шклярский выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
Эдмунд Шклярский, лидер группы «Пикник», которая должна была выступить в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, от музыкантов коллектива выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим во время теракта.
Он назвал произошедшее страшной, бессмысленной трагедией.
«Понятно, что нет никаких слов, чтобы людей воскресить, утешить... Еще не придуманы такие слова...Мы приносим соболезнования всем родственникам», - отметил музыкант
По данным СМИ, на концерт «Пикника» в «Крокусе» 22 марта было продано 6 200 билетов.
Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные люди открыли огонь по посетителям, начался пожар. В результате погибли 133 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru