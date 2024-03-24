Лидер «Пикника» Шклярский выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

В РФ день траура по погибшим из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле»

В РФ усилят меры безопасности

590 детей из-за угрозы обстрелов в Белгородской области временно разместят в соседних регионах

Три человека погибли и еще 13 получили травмы в ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе

В Москве в воскресенье от +5 до +7 градусов, дождь