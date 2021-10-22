Лидер НАИВ призвал противников вакцинации привиться
Александр «Чача» Иванов подчеркнул, что любая пандемия была побеждена вакцинами.
Вакцинация – тот случай, когда русский человек мог бы довериться государству, заявил лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН.
«Во всем виноваты власти, они провалили кампанию по вакцинации, они уравняли теперь в правах тех, кто вакцинирован и тех, кто не вакцинирован. Хочется верить, что ковидозные ограничения пойдут на убыль, и мы сможем встретиться с вами в формате концерта. Мы живем в странное время, причина этой болезни неизвестна. Почему такой протест вызывает у населения идея о вакцинации? Немножко это странно, конечно, как русский человек, я склонен не доверять государству ни в чем, но это тот редкий случай, когда, может, стоило бы довериться. Друзья, может, если вы не делали прививки и не болели, может быть сейчас стоит подумать о том, чтобы сделать это», - призвал музыкант.
Ранее директор группы НАИВ Дмитрий «Snake» Хакимов в пресс-центре НСН рассказал о предстоящем концерте коллектива 12 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru