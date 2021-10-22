«Snake» раскрыл подробности концерта НАИВ 12 декабря

В честь 33-летия группы поклонников коллектива ждет расширенная программа, в которую войдут песни различных периодов, заявил директор группы НАИВ Дмитрий «Snake» Хакимов в пресс-центре НСН.

«Поскольку 33 года группе, то мы будем исполнять все песни за 33 года, программа будет более расширенная, чем обычные сольные концерты. Мы захватим весь период нашего существования, начиная с песни «Танки-панки» и заканчивая песнями с нашего крайнего альбома. Соответственно, это будет большая насыщенная программа, все услышат все свои любимые песни. Будем долго, больше двух часов давать настоящего панк-рока», - рассказал музыкант.

Ранее Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН представил новый альбом группы.

