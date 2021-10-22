«Snake» раскрыл подробности концерта НАИВ 12 декабря
Музыкант отметил, что перенесенный концерт будет отличаться от привычных сольников коллектива.
В честь 33-летия группы поклонников коллектива ждет расширенная программа, в которую войдут песни различных периодов, заявил директор группы НАИВ Дмитрий «Snake» Хакимов в пресс-центре НСН.
«Поскольку 33 года группе, то мы будем исполнять все песни за 33 года, программа будет более расширенная, чем обычные сольные концерты. Мы захватим весь период нашего существования, начиная с песни «Танки-панки» и заканчивая песнями с нашего крайнего альбома. Соответственно, это будет большая насыщенная программа, все услышат все свои любимые песни. Будем долго, больше двух часов давать настоящего панк-рока», - рассказал музыкант.
Ранее Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН представил новый альбом группы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Власти опровергли сообщения об обрыве троса и падении лифта на западе Москвы
- Фургал стал фигурантом дел о преступном сообществе и мошенничестве
- СМИ: Самолет Москва-Казань подал сигнал тревоги после вылета
- До 15 выросло число погибших при взрыве на заводе под Рязанью
- Новый максимум: в России подтвердили 1064 смерти от COVID-19 за сутки
- Власти Пермского края объявили нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
- Появилось видео «похищенного» Саакашвили в контейнере с продуктами
- В Белоруссии отменили обязательный масочный режим
- Полиция отпустила Болдуина без обвинений
- Врио главы МЧС вылетает на место пожара на рязанском заводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru