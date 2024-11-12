Лидер «Миража» считает квадроберов безобидными и смешными

Завершена реставрация фасадов ЦУМа в центре Москвы

Обновленный МФЦ открылся в районе Южное Тушино

Объем производства компьютеров, электроники и оптики в Москве вырос в два с лишним раза за 9 месяцев

Более 300 иностранцев обнаружены в хостеле на севере Москвы

Форум «Социология здоровья» пройдет в столице 15 ноября