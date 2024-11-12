Лидер «Миража» считает квадроберов безобидными и смешными

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов считает, что запрещать квадроберов — представителей новой детской субкультуры – не имеет смысла. По его мнению, их увлечение безобидное и смешное, а сами они любят животных.

Он призвал оставить этих детей в покое, так как чем больше подросткам что-то запрещают, тем более важным это становится для них.

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«В целом увлечение, на мой взгляд, безобидное и смешное - игра. Не наркотики, не азартные игры. Эти дети не представляют никакой угрозы окружающим и себе. В отличие, скажем, от зацеперов. В конце концов, квадроберы любят животных», — сказал Горбашов «Газете.Ru».

Взрослым в целом редко нравятся увлечения детей: компьютерные игры, восточные единоборства, комиксы, рэп, добавил музыкант в беседе с изданием. По его словам, взрослым людям хочется, чтобы подростки, как выдрессированные собаки, выполняли команды: учись, занимайся спортом, читай, ложись спать. Горбашов упрекнул критикующих квадроберов вспомнить, чем они сами увлекались в юности.

Поп-музыка является самым популярным жанром среди детей, отмечается в исследовании HiFi-стриминга «Звук».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МузыкантыКвадробинг

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