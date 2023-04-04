Лидер ЛДПР предложил отменить мораторий на смертную казнь

Глава ЛДЦР Леонид Слуцкий выступил с предложением отменить мораторий на смертную казнь в стране после гибели военного корреспондента Вдадлена Татарского.

Военкора Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Он напомнил, что Россия соблюдает мораторий с 1996 года, вступив в Совет Европы.

«То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским [...] стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму», - сказал Слуцкий.

Ранее парламент Малайзии принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Леонид СлуцкийЛДПР

Горячие новости

Все новости

партнеры