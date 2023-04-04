Лидер ЛДПР предложил отменить мораторий на смертную казнь
4 апреля 202315:41
Глава ЛДЦР Леонид Слуцкий выступил с предложением отменить мораторий на смертную казнь в стране после гибели военного корреспондента Вдадлена Татарского.
Он напомнил, что Россия соблюдает мораторий с 1996 года, вступив в Совет Европы.
«То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским [...] стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму», - сказал Слуцкий.
Ранее парламент Малайзии принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru