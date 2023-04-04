Военкора Татарского похоронят 8 апреля в Москве
Блогер и военный корреспондент Владлен Татарский будет похоронен в субботу, 8 апреля, в российской столице. Дату прощания назвал его товарищ, музыкант Аким Апачев.
Татарский (Максим Фомин) получил смертельное ранение при взрыве в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга в минувшую субботу, 2 апреля по время своего творческого вечера. Как отмечает RT, погиб только военкор, 40 человек пострадали.
По данным правоохранительных органов, возле Татарского взорвалась статуэтка шахтёра, которую ему передала 26-летняя Дарья Трепова. Как сообщает НСН, сегодня Следственный комитет предъявил ей обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе, в совершении теракта. Сама она утверждает, что не знала о минировании статуэтки, которую её попросили передать погибшему.
Максим Фомин появился на свет 25 апреля 1982 года в городе Макеевке Донецкой области Украинской ССР. После окончания школы работал на шахте, затем стал бизнесменом. В декабре 2011 года он участвовал в вооружённом ограблении отделения банка в Макеевке, украинским судом был приговорён к 12 годам лишения свободы.
На фоне событий в Киеве и Донбассе в августе 2014 года сбежал из колонии, после чего присоединился к вооруженным формированиям самопровозглашённой ДНР. В 2019 году уволился с военной службы и переехал в Москву, где получил гражданство РФ.
Псевдоним «Владлен Татарский» взял в честь героя романа Виктора Пелевина «Generation П» Вавилена Татарского. Сотрудничал с медиаструктурами бизнесмена Евгений Пригожина – основателя ЧВК «Вагнер».
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