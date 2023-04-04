Военкора Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Блогер и военный корреспондент Владлен Татарский будет похоронен в субботу, 8 апреля, в российской столице. Дату прощания назвал его товарищ, музыкант Аким Апачев.

Татарский (Максим Фомин) получил смертельное ранение при взрыве в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга в минувшую субботу, 2 апреля по время своего творческого вечера. Как отмечает RT, погиб только военкор, 40 человек пострадали.

По данным правоохранительных органов, возле Татарского взорвалась статуэтка шахтёра, которую ему передала 26-летняя Дарья Трепова. Как сообщает НСН, сегодня Следственный комитет предъявил ей обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе, в совершении теракта. Сама она утверждает, что не знала о минировании статуэтки, которую её попросили передать погибшему.