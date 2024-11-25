Лидер группы Uma2rmaH посетил Единый пункт отбора на военную службу
В России развернута большая программа помощи участникам специальной военной операции (СВО). Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский, посетивший Единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице.
Он отметил, что благодаря поддержке государства участники СВО могут, например, «бесплатно поступать в учебные заведения и брать ипотеки на льготных условиях».
«И мы, конечно, помогаем ребятам. Мы неоднократно выступали для них и продолжаем выступать», - добавил музыкант.
Кристовский также пожелал бойцам вернуться с фронта «здоровыми и невредимыми».
Ранее перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту выступила актриса и режиссёр Ольга Будина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сжегшего Коран Журавеля приговорили к 14 годам по делу о госизмене
- Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области
- Стала известна причина смерти экс-участника «Вежливого отказа» Карманова
- Зеленский назвал ситуацию на Кураховском направлении самой тяжелой для ВСУ
- В Wildberries запустили сервис потребительского кредитования
- Минсельхоз России запретил вылов воблы в 2025 году
- Первую в мире вакцину от аллергии могут зарегистрировать в РФ в 2025 году
- Стас Михайлов отказался от съёмок фильма о нем
- Петербургское «НАШЕ Радио» выиграло два золотых микрофона «Радиомании»
- Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru