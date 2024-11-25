Лидер группы Uma2rmaH посетил Единый пункт отбора на военную службу

Он отметил, что благодаря поддержке государства участники СВО могут, например, «бесплатно поступать в учебные заведения и брать ипотеки на льготных условиях».

«И мы, конечно, помогаем ребятам. Мы неоднократно выступали для них и продолжаем выступать», - добавил музыкант.

Кристовский также пожелал бойцам вернуться с фронта «здоровыми и невредимыми».

Ранее перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту выступила актриса и режиссёр Ольга Будина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

