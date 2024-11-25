Лидер группы Uma2rmaH посетил Единый пункт отбора на военную службу

В России развернута большая программа помощи участникам специальной военной операции (СВО). Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский, посетивший Единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице.

Алексей Глызин выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Он отметил, что благодаря поддержке государства участники СВО могут, например, «бесплатно поступать в учебные заведения и брать ипотеки на льготных условиях».

«И мы, конечно, помогаем ребятам. Мы неоднократно выступали для них и продолжаем выступать», - добавил музыкант.

Кристовский также пожелал бойцам вернуться с фронта «здоровыми и невредимыми».

Ранее перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту выступила актриса и режиссёр Ольга Будина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеМобилизацияМузыкантыВладимир Кристовский

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