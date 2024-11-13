Алексей Глызин выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил заслуженный артист РФ Алексей Глызин. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Певец, исполнивший перед военнослужащими несколько песен, отметил, что неоднократно ездил с командой в Сирию и в зону СВО, а в пункт отбора на контрактную службу они приехали впервые.

«Меня удивило количество парней, которые подписывают контракты. Их действительно очень много... Я успел пообщаться с контрактниками абсолютно разного возраста. В их глазах я не увидел ни страха, ни испуга», – указал артист.

Глызин также пожелал военнослужащим достойно пройти все испытания и вернуться здоровыми.

Ранее в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве выступил народный артист РФ Александр Буйнов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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