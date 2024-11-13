Алексей Глызин выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил заслуженный артист РФ Алексей Глызин. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Певец, исполнивший перед военнослужащими несколько песен, отметил, что неоднократно ездил с командой в Сирию и в зону СВО, а в пункт отбора на контрактную службу они приехали впервые.
«Меня удивило количество парней, которые подписывают контракты. Их действительно очень много... Я успел пообщаться с контрактниками абсолютно разного возраста. В их глазах я не увидел ни страха, ни испуга», – указал артист.
Глызин также пожелал военнослужащим достойно пройти все испытания и вернуться здоровыми.
Ранее в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве выступил народный артист РФ Александр Буйнов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Канаде зафиксирован первый случай заболевания человека птичьим гриппом
- Заместитель главы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке
- СМИ: Выдвигавший обвинения против Трампа спецпрокурор может уйти в отставку
- Актер Павел Деревянко сыграет за московский ФК «Динамо»
- Депутат Рады Дубинский: Киев планирует мобилизовать 160 тысяч человек за три месяца
- Газета Guardian отказалась размещать публикации в соцсети X
- Мошенники стали использовать схему с почтовыми отправлениями
- Эндокринолог заявила, что нейролептики и антидепрессанты могут спровоцировать диабет
- В России резко увеличилось число разводов в 2024 году
- Tesla отзовет 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck из-за неисправности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru