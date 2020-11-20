Лидер группы «СерьГа» вспомнил свои студенческие годы
Музыкант Сергей Галанин в интервью НСН поддержал идею сохранить стипендию студентам на дистанционке, не опираясь на их оценки.
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сохранить стипендии переведенным на дистанционное обучение студентам независимо от результатов зимней сессии.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН поддержал инициативу, вспомнив свои студенческие годы.
«Мне кажется, это очень правильное решение, правда, я не знаю, какой размер стипендии у нынешних студентов. Когда я был студентом, у меня было 40 рублей ежемесячно. Я старался учиться достаточно хорошо, потому что без этих денег было сложно прожить. Я надеюсь, что эти небольшие деньги не будут отниматься у студенческого сообщества. Кто такой студент? Это будущее страны, поэтому их надо поддерживать. Мы и так все переживаем из-за этой дистанционки, давайте хотя бы деньги им оставим», – сказал он.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала пересчитать стоимость обучения в университетах из-за перехода на дистанционный формат.
Ранее студенты МГУ подали иск к вузу, чтобы добиться скидки на удаленное обучение. Как предположил ведущий телеканала НТВ Сергей Малозёмов в беседе с НСН, в новой реальности мы будем свидетелями еще не одного разбирательства такого рода.
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