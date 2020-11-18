Малозёмов: быть чиновником в России становится еще опаснее
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Задержан Михаил Мень
Задержан бывший глава Минстроя, ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Его обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, где ранее он был губернатором.
Сергей Малоземов: «Вину Меня, конечно, установят следствие и суд, но хочется заметить, что быть чиновником в России становится опаснее, чем когда бы то ни было, того и гляди, череда громких посадок просто подорвет престиж этой профессии. Не дойдет ли в ней — кроме шуток — и до кадрового кризиса?», — отметил в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
Мурашко предложил с помощью такси решать вопрос нехватки «скорых»
Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил с помощью такси решать вопрос нехватки машин скорой помощи. А премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам отдать больницам машины чиновников.
Сергей Малоземов: «Понятно, что все эти заявления делаются не от хорошей жизни. Врачи из регионов и правда сообщают о весьма бедственном положении с перегрузкой системы. Остаётся только надеяться, что когда пандемия будет пройдена, в высших сферах сделают правильные выводы, и будут продуманы шаги по улучшению доступности медицины в нашей стране», — прокомментировал он в интервью НСН.
Скорость электросамокатов предлагается ограничить до 20 км/ч
В России предложили ограничить скорость до 20 км/ч для электросамокатов. Это предусматривает подготовленный проект поправок в правила дорожного движения.
Сергей Малоземов: «Так уж получилось, что я был модератором на транспортном конгрессе, где ответственные лица из разных ведомств спорили на эту тему, и должен вам сказать, что до согласия между ними ещё далеко. Прежде всего, непонятно, какие именно категории технических средств должны подпадать под новые правила. Например, одна ответственная организация уверена, что ограничить следует все, что на колесах, а другая ей отвечает, что тогда дойдет до абсурда, и детям нельзя будет свободно кататься на роликах. Так что новые правила пока не очень близки к внедрению в жизнь», — рассказал он слушателям НСН.
Студенты подали в суд на МГУ
Студенты МГУ, которые учатся платно, решили подать иск к вузу, чтобы добиться скидки на дистанционное обучение.
Сергей Малоземов: «Они ведь продолжают платить по прежней ставке, а услуги, получается, им предоставляют в усеченном виде. Думаю, в новой реальности мы будем свидетелями еще не одного разбирательства такого рода. Потому что онлайн-учебу, свидетельствую как родитель, и правда, сложно сравнить по эффективности с обычной», — подметил он в беседе с НСН.
Продажи туров с кешбэком достигли 4 млрд рублей
Продажи туров с кешбэком за все время акции, в рамках которой правительство возвращает 20 процентов за путешествия по России, достигли четырех миллиардов рублей.
Сергей Малоземов: «Признаюсь, что и я этим соблазнился. И дело не в том, что с закрытием границ не осталось выбора. Просто теперь наконец-то дошли руки до того, что давно хотелось — и в итоге мы с семьей на Новый год поедем, если все будет хорошо, на поезде в тур по Русскому Северу. С приятной скидкой, что тоже не может не радовать», — поделился с НСН Сергей Малозёмов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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