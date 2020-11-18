Малозёмов: быть чиновником в России становится еще опаснее

Сергей Малоземов: «Так уж получилось, что я был модератором на транспортном конгрессе, где ответственные лица из разных ведомств спорили на эту тему, и должен вам сказать, что до согласия между ними ещё далеко. Прежде всего, непонятно, какие именно категории технических средств должны подпадать под новые правила. Например, одна ответственная организация уверена, что ограничить следует все, что на колесах, а другая ей отвечает, что тогда дойдет до абсурда, и детям нельзя будет свободно кататься на роликах. Так что новые правила пока не очень близки к внедрению в жизнь», — рассказал он слушателям НСН.

