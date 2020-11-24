«Буду стараться». Ревякин о рекомендации не ходить в гости на Новый год
Лидер группы «Калинов мост» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в 2021 году
Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года, она будет добровольной. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Дмитрий Ревякин: «На самом деле, не очень хочется говорить об этих бациллах. Но, к сожалению, такое время у нас сейчас. Ждем, появится вакцина в свободном доступе, а каждый уже будет решать, как ему поступать. Я тоже на этот счет думаю, стараюсь трезво подходить, собираю информацию», – отметил в эфире НСН Дмитрий Ревякин.
Большинство жителей России поддерживают обязательное ношение масок
Большинство россиян – 89 процентов – поддерживают обязательное ношение масок в общественных местах в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает ВЦИОМ.
Дмитрий Ревякин: «Я тоже стараюсь это правило соблюдать, поддерживаю такую меру, дабы не смущать окружающих и уважительно относиться к этим требованиям. Информации много различной о коронавирусе. Но опытные, уважаемые врачи, которые еще и при СССР себя зарекомендовали, говорят, что маска обязательно нужна», – сказал он в интервью НСН.
Россияне рассказали, где любят встречать Новый год
Больше половины россиян предпочитают встречать Новый год дома. Остальные любят уезжать в путешествия, чаще всего за границу. Ранее врачи посоветовали россиянам отказаться от корпоративов, а также меньше ходить друг к другу в гости в течение новогодних каникул.
Дмитрий Ревякин: «Конечно, сложно это все соблюсти. Сами понимаете, когда подопьем, надо идти в гости, хочется общаться. Я сам-то буду стараться, не знаю, как у меня это получится, держаться дисциплинированно и ответственно, чего всем и желаю. Кто собирается поехать за рубеж, будьте аккуратнее. А после Нового года посмотрим, какие будут новости», – прокомментировал он для НСН.
Женщины готовы жертвовать семьей ради карьеры
Исследование аналитиков сервиса «Работа.ру» показало, что в России женщины чаще мужчин готовы жертвовать семьей ради карьеры.
Дмитрий Ревякин: «Я понял, это флюиды феминизма. И это мы тоже переживем, думаю. Демократию ведь переживаем, переламываем, у феминизма та же учесть», – поделился он своим мнением с НСН.
Концерт группы «Калинов мост»
27 ноября коллектив «Калинов мост» дадут концерт в ДК Горбунова.
Дмитрий Ревякин: «Самая главная и важная новость этого месяца. Всех ждем, приходите, мы будем играть альбом «Выворотень», а также другие композиции. До встречи, всем мира и здоровья», – пригласил слушателей НСН Дмитрий Ревякин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Производство российской вакцины «Спутник V» могут запустить в Германии
- Байден пообещал вернуть США роль мирового лидера
- ООН рассмотрит предложение Путина по российской вакцине от коронавируса
- Посол РФ в США назвал дискриминацией санкции против российских компаний
- Суд штата Невада признал Байдена президентом США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru