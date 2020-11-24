«Буду стараться». Ревякин о рекомендации не ходить в гости на Новый год

Дмитрий Ревякин: «Конечно, сложно это все соблюсти. Сами понимаете, когда подопьем, надо идти в гости, хочется общаться. Я сам-то буду стараться, не знаю, как у меня это получится, держаться дисциплинированно и ответственно, чего всем и желаю. Кто собирается поехать за рубеж, будьте аккуратнее. А после Нового года посмотрим, какие будут новости», – прокомментировал он для НСН.

