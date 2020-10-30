Лукьяненко: маски раздражают всех, но давайте их носить
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин поручил направить 5 млрд рублей на лекарства амбулаторным больным
Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить 5 миллиардов рублей на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома. Глава государства отметил, что часть людей, которые переносят инфекцию в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств.
Сергей Лукьяненко : «Нас всех утомил коронавирус. Но если уж кто-то заболел и лечится дома, то хорошо, если государство будет поддерживать, государство будет оплачивать лечение. Нам надо, конечно, серьезно заниматься медициной, потому что пандемия показала, что если московская медицина еще кое-как справляется, то в регионах – в очень тяжелом состоянии», – прокомментировал в беседе с НСН Сергей Лукьяненко.
Власти Москвы пока не планируют вводить систему пропусков
Власти Москвы пока не планируют вводить систему пропусков, об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Тем временем, за последние сутки в стране было выявлено почти 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.В столице – 4906 заболевших. Также был побит суточный рекорд по количеству смертей – 366 в стране.
Сергей Лукьяненко : «Друзья, я искренне прошу вас беречься. Давайте соблюдать хотя бы минимальные меры, носить маски. Они раздражают всех, меня тоже, но они все-таки снижают риск заражения. Давайте не будем доводить ситуацию до того, что мэрия будет вынуждена вводить эти ужасные пропуска, и мы будем отмечать каждый выход в магазин. Не дай бог еще каждую прогулку до мусорного бака», – попросил он слушателей НСН.
Школьница из Томска сняла фильм по рассказу Кинга
Школьница из Томска планирует в этом году завершить монтаж короткометражного фильма по рассказу Стивена Кинга «Женщина в палате». Ранее писатель продал ей права на экранизацию за один доллар.
Сергей Лукьяненко : «Замечательно, что, несмотря на эпидемию, у нас все-таки идет культурный и творческий процесс. И говорю я это без иронии. Стивен Кинг большой молодец. Он придумал и запустил уже достаточно давно этот проект по продаже прав на экранизацию его рассказов за один доллар. Снято уже много любительских экранизаций его рассказов, они доступны в интернете. Это очень хорошее начинание. Во Владивостоке сейчас снимают, например, целый сериал по моей книге «Осенние визиты». Я продал права за один рубль. Получается, даже дешевле, чем у Кинга. Надеюсь, что результат будет такой же удачный, как и во многих случаях экранизации произведений короля ужасов», – рассказал в эфире НСН Сергей Лукьяненко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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