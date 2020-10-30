Лукьяненко: маски раздражают всех, но давайте их носить

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Путин поручил направить 5 млрд рублей на лекарства амбулаторным больным

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить 5 миллиардов рублей на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома. Глава государства отметил, что часть людей, которые переносят инфекцию в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств.

Сергей Лукьяненко : «Нас всех утомил коронавирус. Но если уж кто-то заболел и лечится дома, то хорошо, если государство будет поддерживать, государство будет оплачивать лечение. Нам надо, конечно, серьезно заниматься медициной, потому что пандемия показала, что если московская медицина еще кое-как справляется, то в регионах – в очень тяжелом состоянии», – прокомментировал в беседе с НСН Сергей Лукьяненко.

2

Власти Москвы пока не планируют вводить систему пропусков

Власти Москвы пока не планируют вводить систему пропусков, об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Тем временем, за последние сутки в стране было выявлено почти 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.В столице – 4906 заболевших. Также был побит суточный рекорд по количеству смертей – 366 в стране.

Сергей Лукьяненко : «Друзья, я искренне прошу вас беречься. Давайте соблюдать хотя бы минимальные меры, носить маски. Они раздражают всех, меня тоже, но они все-таки снижают риск заражения. Давайте не будем доводить ситуацию до того, что мэрия будет вынуждена вводить эти ужасные пропуска, и мы будем отмечать каждый выход в магазин. Не дай бог еще каждую прогулку до мусорного бака», – попросил он слушателей НСН.

3

Школьница из Томска сняла фильм по рассказу Кинга

Школьница из Томска планирует в этом году завершить монтаж короткометражного фильма по рассказу Стивена Кинга «Женщина в палате». Ранее писатель продал ей права на экранизацию за один доллар.

Сергей Лукьяненко : «Замечательно, что, несмотря на эпидемию, у нас все-таки идет культурный и творческий процесс. И говорю я это без иронии. Стивен Кинг большой молодец. Он придумал и запустил уже достаточно давно этот проект по продаже прав на экранизацию его рассказов за один доллар. Снято уже много любительских экранизаций его рассказов, они доступны в интернете. Это очень хорошее начинание. Во Владивостоке сейчас снимают, например, целый сериал по моей книге «Осенние визиты». Я продал права за один рубль. Получается, даже дешевле, чем у Кинга. Надеюсь, что результат будет такой же удачный, как и во многих случаях экранизации произведений короля ужасов», – рассказал в эфире НСН Сергей Лукьяненко.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиЗащитная маскаСергей Лукьяненко
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