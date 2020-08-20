Лидер «Анимации» предложил отменить учебный год для школьников

«Мне кажется, что всех тема коронавируса серьезно достала. Однако он настолько плотно вошел в нашу жизнь, что без него обойтись невозможно. Я, как отец двоих детей, считаю, что любое онлайн-обучение является полнейшей чушью, за исключением каких-то особых случаев, когда ученик не может посетить учебное заведение. Любые заочные формы возможны исключительно в вузах. Мое мнение тут очень простое. Если очная форма обучения для школьников в этом високосно-ковидном году невозможна, нужно полностью отменить занятия и отложить их на год, выдав обучающимся необходимый перечень литературы для самостоятельного обучения. Либо нужно увольняться с работы одному из родителей, чтобы самим продолжать обучение своих детей при помощи онлайн-уроков преподавателя. Но в таком случае государство должно взять на себя обязательство выплачивать пособие неработающим родителям, а это, как мы все понимаем, утопия», – сказал он.

В свою очередь, спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН признался, что не нашел существенных различий между очным и дистанционным обучением в школе на примере своего сына.

