Виктор Гусев дал свой прогноз финала Лиги чемпионов УЕФА

Виктор Гусев: «Говорят, что это меньше, чем он получает в «Локомотиве». Но мне кажется, в данном случае игра стоит свеч. Ведь это шаг в Европу, и если правильно на эту европейскую дорогу ступить, то придут и большие деньги. А также это амбиции, возможность играть в сильном чемпионате. Поэтому я думаю, нужно соглашаться, если это зависит от Алексея, конечно же», – прокомментировал он для слушателей НСН.

