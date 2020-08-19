Виктор Гусев дал свой прогноз финала Лиги чемпионов УЕФА
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
«Пари Сен-Жермен» впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Французский «Пари Сен-Жермен» разгромил немецкий «Лейпциг» со счетом 3:0.Таким образом, парижане впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов УЕФА. Второй финалист определится сегодня в противостоянии французского «Лиона» и мюнхенской «Баварии». Финал соревнования состоится 23 августа.
Виктор Гусев: «Знаете, я в этой Лиге безоговорочно ставил на «Баварию». Тем более что «Пари Сен-Жермен» – самый большой неудачник исторически в Лиги чемпионов. Но игра Мбаппе и Неймара, тактика французов, конечно, меня впечатлили. Поэтому уже есть какие-то сомнения, впрочем, что это я заговорил о «Баварии» уже как о финалисте. Ей еще у «Лиона» нужно сегодня выиграть», – отметил в интервью НСН Виктор Гусев.
«Аталанта» предложила Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год
Итальянский футбольный клуб «Аталанта» предложил полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год. В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.
Виктор Гусев: «Говорят, что это меньше, чем он получает в «Локомотиве». Но мне кажется, в данном случае игра стоит свеч. Ведь это шаг в Европу, и если правильно на эту европейскую дорогу ступить, то придут и большие деньги. А также это амбиции, возможность играть в сильном чемпионате. Поэтому я думаю, нужно соглашаться, если это зависит от Алексея, конечно же», – прокомментировал он для слушателей НСН.
Школам посоветовали подготовиться к онлайн-обучению
Власти рекомендовали школам подготовиться к переходу на онлайн-обучение в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Также колледжам рекомендовано перевести занятия заочных и вечерних групп в дистанционный формат.
Виктор Гусев: «Я столкнулся с онлайн-обучением в школе на примере сына. Знаете, уровень нормальный, практически ничем не отличается от очного. Очевидный минус – отсутствие живого общения с одноклассниками, а это очень важно», – сказал он НСН.
В Питере снова закрасили граффити Цоя
В Петербурге в очередной раз закрасили граффити, посвященное Виктору Цою.
Виктор Гусев: «Если даже отвлечься от конкретной ситуации с Цоем, считаю, что хорошие граффити только украшают город. А тем более, когда они посвящены талантливому и любимому всеми человеку», – подытожил в беседе с НСН Виктор Гусев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Кобзев обсудил меры защиты акватории Байкала
- Кафельников захотел уехать из России
- Белорусская оппозиция выступает за добрые отношения с Россией
- Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским
- Президент академии наук Украины Борис Патон скончался на 102-м году жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru