Москва без Дня города, школьных линеек, но и без новых ограничений

Школьных линеек, знаменующих начало нового учебного года, 1 сентября тоже не будет, как, впрочем, и других приуроченных к этому массовых мероприятий. Учебный год начнется с 1 сентября, заверил мэр, предупредив, однако, что к работе школ будут установлены «определенные требования». В их число входят усиленная дезинфекция, измерение температуры тела, наблюдение за состоянием здоровья учителей и учащихся, ограничение передвижений внутри школ.

Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, например, в кабинеты химии или физики. Ряд ограничений коснется также работы школьных столовых, зато на уроках школьникам можно будет сидеть без масок.

Слухи о том, что на сентябрь придется новый этап антивирусных ограничений, мэр Москвы опроверг. В начале августа в соцсетях и СМИ появились сообщения, что после Единого дня голосования 13 сентября в Москве вновь будут введены жесткие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. «Эти слухи просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», - добавил Собянин. А вот что касается масок и перчаток в общественных местах и транспорте, то эта мера сохранится на ближайшие месяцы, предупредил мэр.

Коснулся Сергей Собянин и вопроса вакцинации: по его словам, нужна будет более массовая вакцинация от обычного гриппа, чем в прошлые годы, чтобы минимизировать наложение сезонного всплеска ОРВИ на заражение коронавирусом. Что касается вакцины против COVIDa, то выбор невелик: рано или поздно заразиться коронавирусом, если ничего не делать, или получить вакцину. Кстати, как утверждает глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, защитные свойства вакцины будут сохраняться минимум в течение двух лет. «Лучше пройти вакцинацию», - предположил Собянин, заметив, однако, что это – дело добровольное.

