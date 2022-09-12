Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов не прошел в гордуму Асбеста

Выборы депутатов гордумы Асбеста по одномандатным избирательным округам прошли накануне в единый день голосования. Самойлов участвовал в голосовании в качестве самовыдвиженца, пишет РИА ФАН.

Вадим Самойлов сообщил о намерении баллотироваться в депутаты родного Асбеста в июле. Музыкант подчеркивал, что хочет избавиться от «клопов, которые пристраиваются к власти» и занимаются «набиванием карманов», напоминает Ura.ru.

