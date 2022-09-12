Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов не прошел в гордуму Асбеста

Музыкант, сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не был избран депутатом городской думы города Асбеста (Свердловская область). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думы Сергея Ларионова.

Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему хочет стать депутатом

Выборы депутатов гордумы Асбеста по одномандатным избирательным округам прошли накануне в единый день голосования. Самойлов участвовал в голосовании в качестве самовыдвиженца, пишет РИА ФАН.

Вадим Самойлов сообщил о намерении баллотироваться в депутаты родного Асбеста в июле. Музыкант подчеркивал, что хочет избавиться от «клопов, которые пристраиваются к власти» и занимаются «набиванием карманов», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: НАШЕ Радио
ТЕГИ:Вадим СамойловВыборыМузыкантыСвердловская Область
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