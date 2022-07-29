Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему хочет стать депутатом
Один из лидеров группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в своём Telegram-канале заявил, что настало время «перетряхнуть всю нашу власть в правильном понимании».
По его словам, он решил идти в депутаты городской думы города Асбест (Свердловская область) потому, что «все клопы, которые пристраиваются к власти ради набивания карманов, должны исчезнуть».
«Власть должна служить людям, а всё что меньше этого — должно из нее быть изничтожено... Иначе мы просто не выживем в новых исторических условиях. Поэтому тем, кто конченный — до свидания, ваше время заканчивается», — заключил рок-музыкант.
Один из лидеров рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста Свердловской области.
На сайте Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии сообщается, что «Самойлов Вадим Рудольфович выдвигается как самовыдвиженец по 15-му округу».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 422 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+4 670 / сут.
- Испанский премьер Санчес призвал отказаться от галстуков
- Мэр Нью-Йорка заявил о глубочайшем кризисе экономики США
- Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему хочет стать депутатом
- Власти Азербайджана рассматривают возможность приёма карт «Мир»
- Клуб с Фарерских островов выразил готовность купить Криштиану Роналду за 20 овец
- Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за детских обоев с украинским Крымом
- Северная Македония отправила Украине танки Т-72
- Главврач больницы: Новый подвид «омикрона» выявлен уже у 7 человек в Москве
- Путин назначил нового заместителя главы МЧС
- Летевший из Грозного в Москву самолёт подал сигнал тревоги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru