Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему хочет стать депутатом

Один из лидеров группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в своём Telegram-канале заявил, что настало время «перетряхнуть всю нашу власть в правильном понимании».

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По его словам, он решил идти в депутаты городской думы города Асбест (Свердловская область) потому, что «все клопы, которые пристраиваются к власти ради набивания карманов, должны исчезнуть».

«Власть должна служить людям, а всё что меньше этого — должно из нее быть изничтожено... Иначе мы просто не выживем в новых исторических условиях. Поэтому тем, кто конченный — до свидания, ваше время заканчивается», — заключил рок-музыкант.

Один из лидеров рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста Свердловской области.

На сайте Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии сообщается, что «Самойлов Вадим Рудольфович выдвигается как самовыдвиженец по 15-му округу».

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ФОТО: официальная группа ВКонтакте
ТЕГИ:Музыканты о политикеВыборыДепутатАгата КристиВадим Самойлов
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