Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему хочет стать депутатом

По его словам, он решил идти в депутаты городской думы города Асбест (Свердловская область) потому, что «все клопы, которые пристраиваются к власти ради набивания карманов, должны исчезнуть».

«Власть должна служить людям, а всё что меньше этого — должно из нее быть изничтожено... Иначе мы просто не выживем в новых исторических условиях. Поэтому тем, кто конченный — до свидания, ваше время заканчивается», — заключил рок-музыкант.

Один из лидеров рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста Свердловской области.



На сайте Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии сообщается, что «Самойлов Вадим Рудольфович выдвигается как самовыдвиженец по 15-му округу».

