Лидер «Агаты Кристи» извинился за мат в адрес Ельцин-центра и ЛГБТ, но остался при своём мнении
Солист и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил против проведения в Екатеринбурге так называемой Уральской недели гордости ЛГБТ. Музыкант подчеркнул, что толерантно относится к представителям секс-меньшинств, однако выступает против пропаганды ЛГБТ.
Так в комментарии изданию «Газета.Ru» он объяснил своё высказывание во время концерта на фестивале Ural Music Night. Самойлов назвал «деструктивной деятельностью» мероприятия, подобные Pride-неделе.
«У меня есть друзья геи и лесбиянки, я толерантный, я не возражаю. Люди могут любить друг друга куда хотят, но главное об этом не высказываться и не пропагандировать, и наших детей не вовлекать во все это. У меня есть знакомые с другой ориентацией, но они нормальные, скромные люди, как все остальные не выпячивают свои сексуальные пристрастия», - подчеркнул музыкант.
По словам Самойлова, радикальная ЛГБТ-пропаганда наносит вред человеческой популяции. Он также признался, что считает Ельцин-центр в Екатеринбурге «центром антигосударственной пропаганды». Лидер «Агаты Кристи» выразил сожаление только в связи с тем, что использовал нецензурную лексику во время выступления на фестивале.
Ранее директор Ural Music Night Евгений Горенбург публично извинился перед сотрудниками и представителями Ельцин-центра за высказывания Вадима Самойлова во время выступления «Агаты Кристи».
Тогда музыкант заявил, что Ельцин-центр приветствует «либеральную тупорылую [молодежь]». Также он призвал представителей секс-меньшинств не распространяться о своей личной жизни публично. При этом очевидцы отмечали, что музыкант был пьян.
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