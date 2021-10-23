Лидер «Агаты Кристи» извинился за мат в адрес Ельцин-центра и ЛГБТ, но остался при своём мнении

«У меня есть друзья геи и лесбиянки, я толерантный, я не возражаю. Люди могут любить друг друга куда хотят, но главное об этом не высказываться и не пропагандировать, и наших детей не вовлекать во все это. У меня есть знакомые с другой ориентацией, но они нормальные, скромные люди, как все остальные не выпячивают свои сексуальные пристрастия», - подчеркнул музыкант.

По словам Самойлова, радикальная ЛГБТ-пропаганда наносит вред человеческой популяции. Он также признался, что считает Ельцин-центр в Екатеринбурге «центром антигосударственной пропаганды». Лидер «Агаты Кристи» выразил сожаление только в связи с тем, что использовал нецензурную лексику во время выступления на фестивале.