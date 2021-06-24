«Русофобский гадюшник». Зюганов раскритиковал Ельцин Центр

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал Ельцин Центр в Екатеринбурге и назвал его «гадюшником» на съезде партии, сообщило URA.RU.

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Зюганов отметил, что работа центра — «грязное и мерзкое дело». Лидер партии обратился к правительству и пообещал, что коммунисты не позволят распространить влияние центра на Москву. «Антисоветизм и русофобия расползаются, как проказа. Мы этот гадюшник, который вы еще не прикрыли на Урале, в Москву не пустим, что бы вы ни делали», — подчеркнул Зюганов.

КПРФ проводит предвыборный съезд партии в Москве. На встрече утвердят программу и списки кандидатов на выборы в Госдуму, которые пройдут 19 сентября.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Борис ЕльцинКПРФГеннадий Зюганов
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