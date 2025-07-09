В Якутии более 50 человек отравились на празднике

Более 50 человек получили отравление после праздника Ысыаха Олонхо в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, среди жителей республики, принимавших участие в праздновании, возникла вспышка сальмонеллеза. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Роспотребнадзор указал, что по состоянию на 9 июля за помощью медиков обратилось свыше 50 человек из Якутска, Таттинского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского, Намского районов. Пострадавшие связывают состояние с употреблением блюд из мяса птицы.

Специалисты работают с поставщиками и производителями, разыскивая и изымая из оборота некачественную продукцию. Также Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия в очагах.

Ранее в Дагестане более ста жителей Магарамкентского района обратились в медучреждения с признаками отравления, причиной могло стать употребление водопроводной воды, пишет 360.ru.

