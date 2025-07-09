В Якутии более 50 человек отравились на празднике
Более 50 человек получили отравление после праздника Ысыаха Олонхо в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, среди жителей республики, принимавших участие в праздновании, возникла вспышка сальмонеллеза. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
Роспотребнадзор указал, что по состоянию на 9 июля за помощью медиков обратилось свыше 50 человек из Якутска, Таттинского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского, Намского районов. Пострадавшие связывают состояние с употреблением блюд из мяса птицы.
Специалисты работают с поставщиками и производителями, разыскивая и изымая из оборота некачественную продукцию. Также Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия в очагах.
Ранее в Дагестане более ста жителей Магарамкентского района обратились в медучреждения с признаками отравления, причиной могло стать употребление водопроводной воды, пишет 360.ru.
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