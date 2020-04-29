Личные данные россиян стало проще украсть из-за режима удалённой работы

«12 млн записей - это довольно большая база и у меня возникают сомнения, действительно ли сама МФО могла собрать 12 млн человек. Это остаётся под вопросом, потому что даже крупные банки не всегда располагают таким количеством клиентов. Возможно, они сами взяли эту базу из каких-то других источников. Если говорить о ценности этих данных, то надо понимать, что это за данные и кто ещё их использовал раньше. Поэтому, если мы говорим, что это данные не этой микрофинансовой организации, то мы полагаем, что они могли попасть и к другим организациям, а в этом случае ценность информации очень сильно падает. К тому же, сейчас ценность подобных данных падает, потому что многие перешли на удалённый режим работы, а в таком режиме украсть личные данные значительно проще, потому что технического контроля меньше, и даже какого-то элементарного контроля со стороны коллег меньше», - сообщил Ульянов.

Ранее крупнейшие российские банки предупредили об активизировавшихся мошенниках в период самоизоляции. А представители кредитных организаций подчеркнули, что число попыток похитить деньги со счетов клиентов в нерабочие недели увечилось на 15-30%.

Для этого злоумышленники используют методы социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв, которое возникает на фоне тревожных новостей о распространении COVID-19. Они пытаются узнать реквизиты карт и СМС-пароли, используя в своих убеждениях негативную новостную повестку о пандемии и экономической ситуации.

