Сервис «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля

«До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении "Ситистарт"», — подчеркнули в компании.

«Ситимобил» обещает в полном объеме выполнить свои обязательства перед сотрудниками и партнерами.

Агрегатор сообщил о приостановке деятельности 11 марта. Как сообщали СМИ, закрытие «Ситимобила» связано с нежеланием акционеров продолжать инвестиции в компанию, которая не принесла ожидаемой прибыли.

