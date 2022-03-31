Сервис «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля
Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса.
«До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении "Ситистарт"», — подчеркнули в компании.
«Ситимобил» обещает в полном объеме выполнить свои обязательства перед сотрудниками и партнерами.
Агрегатор сообщил о приостановке деятельности 11 марта. Как сообщали СМИ, закрытие «Ситимобила» связано с нежеланием акционеров продолжать инвестиции в компанию, которая не принесла ожидаемой прибыли.
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