Москва – исключение: Федерация мигрантов об ограничениях на работу для приезжих

Вадим Коженов отметил, что регионы сами могут устанавливать ограничения на работу иностранных граждан. 

Регионы самостоятельно могут ограничивать долю трудовых мигрантов в той или иной сфере, но у большинства работников есть российские паспорта, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«Это был популистский шаг, наверное, губернатор вынужден это делать. Ситуация в Калужской области действительно непростая. Там запретили работать мигрантам в кафе и такси, здесь вопроса именно паспорта – у нас большое количество людей уже имеют гражданство. Соответственно, будет какой-то небольшой переток из поваров, таксистов, а самые массовые сферы занятости мигрантов – большие производства, к ним никаких ограничений не применялось. Чаще всего эти ограничения не меняют ничего. У нас есть ежегодные федеральные ограничения – выходит постановление правительства, которое ограничивает долю мигрантов в каких-то секторах. Например, у нас по всей стране запрещено мигрантам работать в аптеках. У нас существует ограничение - не более 15% могут работать в специализированных магазинах алкоголя и табака, не более 80% в строительстве, а Москва, например, уже идет как исключение», - рассказал Коженов.

Глава Федерации мигрантов опроверг отток иностранцев из России

В Калужской области ограничили сферы работы для мигрантов. Теперь им запрещено трудиться в розничной торговле и общепите, в том числе доставлять продукты и работать в кафе. Соответствующее постановление 11 февраля подписал губернатор Владислав Шапша

Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН отметил, что этой весной в Россию могут не приехать мигранты, которые обычно были задействованы в сезонных работах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:Рынок ТрудаТрудовые Мигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры