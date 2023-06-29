В Госдуме предложили ввести лимит на усыновление детей в одну семью

Комментируя смерть приёмного ребёнка в Екатеринбурге она указала, что в документе необходимо установить число детей, которых можно отдавать в приёмные семьи.

«Если многодетная семья, не более двоих-троих детей в одну семью, потому что иногда усыновляют братьев и сестёр, а их нельзя разлучать», — указала она.

Останина также добавила, что считает виновными в смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге в том числе сотрудников органов опеки, которые также должны понести наказание.

Ранее в Следственном комитете заявили, что условия, способствовавшие гибели ребёнка наступили в результате бездействия должностных лиц, сообщает RT.

