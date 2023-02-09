СМИ: Льготные кредиты на бензиновые автомобили перестали выдавать в России
В России перестали выдавать льготные автокредиты на бензиновые машины из-за перевода программы на поддержку электрокаров, сообщает Autonews со ссылкой на автодилеров.
«Некоторые автосалоны объяснили это тем, что не получили от Минпромторга ожидаемой компенсации денежных средств и предположили, что программы вернутся. При этом в других салонах заявили, что программы переориентируют исключительно на поддержку покупки электрокаров», - пишет издание.
Autonews сообщает, что дилеры Haval с 8 февраля 2023 года больше не выдают льготное кредитование. Такая же ситуация наблюдается у дилеров Lada, отметивших, что прекращение выдачи льготных автокредитов связано и с перепрофилированием на электрический транспорт в том числе. По информации издания, один из продавцов «Москвича» так и не начал выдавать льготные кредиты на кроссоверы с бензиновым мотором.
Отмечается, что на государственную программу льготного автокредитования на 2023 год было выделено 5,1 млрд руб. В том числе на программу субсидирования газомоторной техники выделили 2,7 млрд руб., а на программу льготного лизинга — 2 млрд руб., пишет Autonews.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о привлечении инвесторов для создания производства аккумуляторных батарей для электротранспорта, пишет НСН.
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