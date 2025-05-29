Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос — 2025»

Во втором раунде турнира занимающий 15-е место в рейтинге ATP российский теннисист встречался с австралийцем Адамом Уолтоном (91-я ракетка мира). Итог матча, который продлился почти два с половиной часа - 3:0 (7:6, 6:1, 7:6) в пользу Рублёва.

Следующим соперником россиянина станет представитель Франции Артюр Фис (14-е место в рейтинге ATP).

Ранее в третий круг «Ролан Гаррос - 2025» вышли российские теннисистки Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».