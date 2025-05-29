Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос — 2025»
Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 («Ролан Гаррос»).
Во втором раунде турнира занимающий 15-е место в рейтинге ATP российский теннисист встречался с австралийцем Адамом Уолтоном (91-я ракетка мира). Итог матча, который продлился почти два с половиной часа - 3:0 (7:6, 6:1, 7:6) в пользу Рублёва.
Следующим соперником россиянина станет представитель Франции Артюр Фис (14-е место в рейтинге ATP).
Ранее в третий круг «Ролан Гаррос - 2025» вышли российские теннисистки Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru