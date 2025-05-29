Роулинг одобрила выбор актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру»

Писательница заявила, что актеры — просто замечательные, и она не могла бы быть более счастливой. Эта характеристика досталась только исполнителям главных ролей.

28 мая 2025 года исполнительный продюсер проекта Франческа Гардинер и режиссер нескольких эпизодов Марк Майлод подтвердили, что они определись с выбором после прослушивания более чем десятков тысяч претендентов. Доминик Маклафлин стал Гарри Поттером, Арабелле Стэнтон — Гермионой Грейнджер, а Аластер Стаут — Роном Уизли.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил в разговоре с НСН, что спорный кастинг не лишит сериала по «Гарри Поттеру» армии фанатов.

