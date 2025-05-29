Роулинг одобрила выбор актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру»
Актеры, которых утвердили на главные роли в сериале от HBO по «Гарри Поттеру», получили одобрение от создательницы этой серии книг Джоан Роулинг. Об этом она сообщила сама на своей странице в социальной сети X.
Писательница заявила, что актеры — просто замечательные, и она не могла бы быть более счастливой. Эта характеристика досталась только исполнителям главных ролей.
28 мая 2025 года исполнительный продюсер проекта Франческа Гардинер и режиссер нескольких эпизодов Марк Майлод подтвердили, что они определись с выбором после прослушивания более чем десятков тысяч претендентов. Доминик Маклафлин стал Гарри Поттером, Арабелле Стэнтон — Гермионой Грейнджер, а Аластер Стаут — Роном Уизли.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил в разговоре с НСН, что спорный кастинг не лишит сериала по «Гарри Поттеру» армии фанатов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru