Apple разрешила ремонтировать планшеты iPad дома
Компания Apple объявила о расширении программы домашнего ремонта своих гаджетов. К уже включённым в неё iPhone и Mac добавили планшеты iPad, обслуживать которые теперь можно в дома, не обращаясь в сервисный центр.
Отмечается, что программа Genuine Parts Distributor позволяет частным ремонтникам и обычным пользователям заказывать у Apple оригинальные детали, например, экраны и аккумуляторы. При этом компания поделится ещё и инструкциями по ремонту.
«Мы рады расширить наши услуги по ремонту, помогая клиента продлить срок службы их устройств», — указал вице-президент AppleCare Брайан Науманн.
Ранее Еврокомиссия выписала компании Apple гигантский штраф в 500 млн евро за нарушение «Закона о цифровых рынках» (DMA), сообщает телеканал 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru