Apple разрешила ремонтировать планшеты iPad дома

Отмечается, что программа Genuine Parts Distributor позволяет частным ремонтникам и обычным пользователям заказывать у Apple оригинальные детали, например, экраны и аккумуляторы. При этом компания поделится ещё и инструкциями по ремонту.

«Мы рады расширить наши услуги по ремонту, помогая клиента продлить срок службы их устройств», — указал вице-президент AppleCare Брайан Науманн.

Ранее Еврокомиссия выписала компании Apple гигантский штраф в 500 млн евро за нарушение «Закона о цифровых рынках» (DMA), сообщает телеканал 360.ru.

