Telegram разместил конвертируемые облигации на 1,7 млрд долларов

Telegram, как и планировалось, разместил пятилетние конвертируемые облигации на 1,7 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Ставка купона составляет 9% - на 2% больше относительно предыдущего выпуска бондов, которые были реализованы в 2021 году. Тогда объем размещения составил 2,35 миллиарда долларов.

Конвертируемая облигация даёт её владельцу право обмена на акции того же эмитента. В данном случае инвесторы получат право конвертировать бонды в акции мессенджера с дисконтом в 20% в случае его выхода на IPO.