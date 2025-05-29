Telegram разместил конвертируемые облигации на 1,7 млрд долларов

Telegram, как и планировалось, разместил пятилетние конвертируемые облигации на 1,7 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Ставка купона составляет 9% - на 2% больше относительно предыдущего выпуска бондов, которые были реализованы в 2021 году. Тогда объем размещения составил 2,35 миллиарда долларов.

Конвертируемая облигация даёт её владельцу право обмена на акции того же эмитента. В данном случае инвесторы получат право конвертировать бонды в акции мессенджера с дисконтом в 20% в случае его выхода на IPO.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», расчеты по сделке предполагается завершить 5 июня. Уже известно, что компания Павла Дурова направит 955 миллионов долларов из полученных средств на погашение долговых обязательств, срок обращения которых выходит в 2026 году.

Облигации привлекли внимание действующих держателей ценных бумаг Telegram и новых инвесторов. Среди них: суверенный фонд правительства Абу-Даби, хедж-фонд Citadel. Мессенджер впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году, совершив впечатляющий рывок – выручка выросла в четыре раза.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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