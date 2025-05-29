Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию

Российскому актёру Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию. Об этом заявила глава МИД республики Байба Браже.

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В своих соцсетях она написала, что также въезд в страну запрещён российскому рэперу Вадиму Мотылеву, который также известен, как Slimus.

«Я приняла решение включить Мотылева и Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд на неопределенный срок», - указала министр.

Ранее МВД Латвии запретило въезд в страну заслуженной артистке РФ Кристине Обракайте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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