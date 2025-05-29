Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию
29 мая 202518:27
Российскому актёру Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию. Об этом заявила глава МИД республики Байба Браже.
В своих соцсетях она написала, что также въезд в страну запрещён российскому рэперу Вадиму Мотылеву, который также известен, как Slimus.
«Я приняла решение включить Мотылева и Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд на неопределенный срок», - указала министр.
Ранее МВД Латвии запретило въезд в страну заслуженной артистке РФ Кристине Обракайте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru