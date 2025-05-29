Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию

В своих соцсетях она написала, что также въезд в страну запрещён российскому рэперу Вадиму Мотылеву, который также известен, как Slimus.

«Я приняла решение включить Мотылева и Козловского в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд на неопределенный срок», - указала министр.

Ранее МВД Латвии запретило въезд в страну заслуженной артистке РФ Кристине Обракайте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

