Работодателей Вологодской области обязали принимать на работу участников СВО
Работодателей Вологодской области обязали принимать на работу участников СВО. Об этом в своих соцсетях заявил председатель регионального Заксобрания Сергей Жестянников.
По его словам, соответствующий нормативно-правовой акт был разработан по инициативе губернатора области Георгия Филимонова. Документ обязывает компании со штатом от 100 сотрудников выделять для участников СВО 1% рабочих мест.
«Под действие закона попадают порядка 450 организаций Вологодчины», - написал Жестянников.
Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Ранее Филимонов заявил, что владельцы алкомаркетов являются «триггерами и соавторами» алкогольного терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru