Работодателей Вологодской области обязали принимать на работу участников СВО

По его словам, соответствующий нормативно-правовой акт был разработан по инициативе губернатора области Георгия Филимонова. Документ обязывает компании со штатом от 100 сотрудников выделять для участников СВО 1% рабочих мест.

«Под действие закона попадают порядка 450 организаций Вологодчины», - написал Жестянников.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее Филимонов заявил, что владельцы алкомаркетов являются «триггерами и соавторами» алкогольного терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

