Работодателей Вологодской области обязали принимать на работу участников СВО

Работодателей Вологодской области обязали принимать на работу участников СВО. Об этом в своих соцсетях заявил председатель регионального Заксобрания Сергей Жестянников.

Вологодскую чиновницу уволили после угроз ее дочери отправкой на СВО

По его словам, соответствующий нормативно-правовой акт был разработан по инициативе губернатора области Георгия Филимонова. Документ обязывает компании со штатом от 100 сотрудников выделять для участников СВО 1% рабочих мест.

«Под действие закона попадают порядка 450 организаций Вологодчины», - написал Жестянников.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее Филимонов заявил, что владельцы алкомаркетов являются «триггерами и соавторами» алкогольного терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РаботаВоеннослужащиеСпецоперацияВологодская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры