Неожиданные находки сделаны на месте гибели в Атлантике батискафа «Титан»

Неповрежденные предметы обнаружены при обследовании батискафа «Титан», который затонул в июне 2023 года в Северной Атлантики при погружении в районе гибели легендарного «Титаника». Об этом рассказали представители береговой охраны США

В частности, при погружениях была найдена неповрежденная чернильная ручка основателя компании OceanGate Стоктона Раша, который управлял подводным судном в момент трагедии. Как сообщает телеканал 360.ru, кроме того, в обломках «Титана» обнаружили визитные карточки, наклейку на тему «Титаника», одежду и останки людей.