Неожиданные находки сделаны на месте гибели в Атлантике батискафа «Титан»

Неповрежденные предметы обнаружены при обследовании батискафа «Титан», который затонул в июне 2023 года в Северной Атлантики при погружении в районе гибели легендарного «Титаника». Об этом рассказали представители береговой охраны США

В частности, при погружениях была найдена неповрежденная чернильная ручка основателя компании OceanGate Стоктона Раша, который управлял подводным судном в момент трагедии. Как сообщает телеканал 360.ru, кроме того, в обломках «Титана» обнаружили визитные карточки, наклейку на тему «Титаника», одежду и останки людей.

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Батискаф начал свое последнее погружение 18 июня 2023 года в 9:17 по местному времени с базового судна. Последнее сообщение о сбросе двух грузов экипаж передал в 10:47 на глубине 3346 м. Погибли пять человек, которые находились на борту - британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе экспедиций «Титана» в 2021 и 2022 годах было зарегистрировано более ста проблем с оборудованием. По оценкам экспертов, корпус батискафа не выдержал давления и произошел направленный внутрь взрыв. Люди погибли мгновенно.

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