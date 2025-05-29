Роскомнадзор удалил более 800 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ
Роскомнадзор в 2024 году заблокировал или удалил 64 материала с информацией о якобы продаже ответов на вопросы Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что всего с сентября 2016 года по данной тематике было удалено 828 материалов, из них 60 - с начала 2025 года.
В ведомстве указали, доступ к информации о продаже ответов на вопросы ЕГЭ и ОГЭ блокируется на основании судебных решений.
Ранее в центре мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» заявили, что накануне ЕГЭ мошшенники стали предлагать россиянам приобрести якобы готовые варианты экзамена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru