Роскомнадзор удалил более 800 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ

Уточняется, что всего с сентября 2016 года по данной тематике было удалено 828 материалов, из них 60 - с начала 2025 года.

В ведомстве указали, доступ к информации о продаже ответов на вопросы ЕГЭ и ОГЭ блокируется на основании судебных решений.

Ранее в центре мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» заявили, что накануне ЕГЭ мошшенники стали предлагать россиянам приобрести якобы готовые варианты экзамена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

