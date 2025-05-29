В Шебекино при ударе ВСУ была ранена боец подразделения «Орлан»

По его словам, в результате была ранена боец подразделения «Орлан», её доставили в Шебекинскую ЦРБ.

«Женщина во второй раз получила ранение. 13 мая она пострадала от детонации дрона в селе Новая Таволжанка», - написал губернатор.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в Туле в крышу многоквартирного дома врезался беспилотник, пострадали два человека, сообщает «Свободная пресса».

