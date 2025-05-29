В Шебекино при ударе ВСУ была ранена боец подразделения «Орлан»
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Шебекино. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате была ранена боец подразделения «Орлан», её доставили в Шебекинскую ЦРБ.
«Женщина во второй раз получила ранение. 13 мая она пострадала от детонации дрона в селе Новая Таволжанка», - написал губернатор.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в Туле в крышу многоквартирного дома врезался беспилотник, пострадали два человека, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru