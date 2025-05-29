Президент Аргентины разрешил получение гражданства за инвестиции

Гражданство Аргентины можно будет получить за значительные инвестиции. Соответствующий указ подписал президент страны Хавьер Милей.

Путин упростил получение гражданства России для Абхазии и Южной Осетии

Отмечается, что размер таких «значительных инвестиций» будет определять министерство экономики Аргентины. С этой целью ведомством будет создано специальное агентство.

Как пишет газета La Nacion, речь идёт о сумме не менее 500 тысяч долларов США.

Ранее премьер Черногории Милойко Спайич заявил, что власти республики пересмотрят присвоенные иностранцам почётные гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: x.com / Javier Milei
ТЕГИ:ГражданствоИнвестицииАргентина

Горячие новости

Все новости

партнеры