Президент Аргентины разрешил получение гражданства за инвестиции

В Москве начали тестировать российский электробус-"гармошку" В Москве открылись шесть новых специализированных центров для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями В Москве впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов» Необычный краеведческий квест «Москва Интересная» пройдет в столице Совместный российско-узбекский проект в области культуры запустили в Подмосковье Температура воздуха в Москве сегодня стала самой высокой с начала года