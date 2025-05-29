Президент Аргентины разрешил получение гражданства за инвестиции
29 мая 202517:52
Гражданство Аргентины можно будет получить за значительные инвестиции. Соответствующий указ подписал президент страны Хавьер Милей.
Отмечается, что размер таких «значительных инвестиций» будет определять министерство экономики Аргентины. С этой целью ведомством будет создано специальное агентство.
Как пишет газета La Nacion, речь идёт о сумме не менее 500 тысяч долларов США.
Ранее премьер Черногории Милойко Спайич заявил, что власти республики пересмотрят присвоенные иностранцам почётные гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru