«Перебои, логистика и цены»: Врач объяснил дефицит антибиотиков в России

«Плохо, что происходят такие перебои. Они обусловлены трудностями с логистикой – не в смысле распределения препаратов по регионам, а в смысле получения субстанции из-за рубежа в нужные сроки и по нужной цене. Не всем производителям удается найти субстанцию по приемлемой цене и приемлемого качества. Производители не могут повышать себестоимость препаратов, так как цены на них регулируются. С этим может быть связано то, что часть производителей не в таком объеме поставляют этот товар, возникает дефицит. Но не думаю, что он носит катастрофический характер. Надо проводить работу, помогать производителям не снижать объемы производства. Это не первый звоночек, уже были и другие дефициты», - объяснил он.

По его словам, препараты с веществом рокситромицин широко применяются при лечении инфекций, но есть аналоги.

«Препараты с веществом рокситромицин – антибиотики широкого спектра действий, используются для лечения инфекций легкой и средней тяжести. Речь идет об инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, кожи и мягких тканей, урологических инфекциях. Есть возможность их заменить, препараты из других групп. Конечно, есть преимущественные препараты в зависимости от инфекции. Указанные препараты применяются активно, не могу сказать, что появились более современные, которые их вытеснили. Рокситромицин используется в схеме лечения при борьбе с бактерией хеликобактер пилори, но он не является уникальным. Есть схемы, где используются и другие препараты в комплексе. Нельзя говорить, что именно рокситромицин используют в 100% случаев», - рассказал собеседник НСН.

Поставки иностранных препаратов от онкологических заболеваний в первой половине 2024 года незначительно сократились к уровню 2023 года, однако ситуация не так критична, заявил ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов «Радиоточке НСН».