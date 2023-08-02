Левкин рассказал о новом качестве городской среды и программе реновации
Столичная программа реновации – это пример комплексного преобразования городской среды, сказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во время своего выступления на панельной дискуссии «Urban Health как основа качества жизни города» в рамках III Международного конгресса Urban Health, включенного в программу Московского урбанистического форума.
По словам Левкина, Urban Health является новой концепцией городского развития, ориентированной на здоровье человека и экорешения во всех уровнях управления. Он отметил, что в Москве заметные существенные изменения в качестве городской среды благодаря городским программам, в том числе программе реновации.
Глава департамента градостроительной политики города Москвы также сообщил, что каждый москвич получит около своего нового дома качественные медицинские, социальные и прочие объекты, ведь в рамках программы реновации планируется построить около 400 социальных объектов и благоустроить около двух тысяч га территории.
В конце своего выступления Левкин отметил, что на сегодняшний день Москва является лидером по скорости внедрения в городские программы и проекты принципа «Urban Health».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле не подтвердили визит Путина в Турцию
- Пожилая женщина в Донецке получила травмы при обстреле ВСУ
- Путин подтвердил Эрдогану готовность России вернуться в зерновую сделку
- Дефицит автомобильных запчастей в России сохранится до конца 2023 года
- СМИ сообщили о «колоссальном» числе раненых военных ВСУ при наступлении
- Теннисистка Мирра Андреева не собиралась менять гражданство
- Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию
- Кремль: выдача оружия в Белгородской области строго контролируется
- РБК: Угрожавший взорвать себя дезертир сдался после разговора с главой Башкирии
- В Балтийском море началось учение «Океанский щит-2023»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru