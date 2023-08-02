Левкин рассказал о новом качестве городской среды и программе реновации

Столичная программа реновации – это пример комплексного преобразования городской среды, сказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во время своего выступления на панельной дискуссии «Urban Health как основа качества жизни города» в рамках III Международного конгресса Urban Health, включенного в программу Московского урбанистического форума.

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По словам Левкина, Urban Health является новой концепцией городского развития, ориентированной на здоровье человека и экорешения во всех уровнях управления. Он отметил, что в Москве заметные существенные изменения в качестве городской среды благодаря городским программам, в том числе программе реновации.

Глава департамента градостроительной политики города Москвы также сообщил, что каждый москвич получит около своего нового дома качественные медицинские, социальные и прочие объекты, ведь в рамках программы реновации планируется построить около 400 социальных объектов и благоустроить около двух тысяч га территории.

В конце своего выступления Левкин отметил, что на сегодняшний день Москва является лидером по скорости внедрения в городские программы и проекты принципа «Urban Health».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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