Левкин рассказал о новом качестве городской среды и программе реновации

По словам Левкина, Urban Health является новой концепцией городского развития, ориентированной на здоровье человека и экорешения во всех уровнях управления. Он отметил, что в Москве заметные существенные изменения в качестве городской среды благодаря городским программам, в том числе программе реновации.

Глава департамента градостроительной политики города Москвы также сообщил, что каждый москвич получит около своего нового дома качественные медицинские, социальные и прочие объекты, ведь в рамках программы реновации планируется построить около 400 социальных объектов и благоустроить около двух тысяч га территории.

В конце своего выступления Левкин отметил, что на сегодняшний день Москва является лидером по скорости внедрения в городские программы и проекты принципа «Urban Health».

