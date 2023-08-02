Собянин: В столице по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
Более 250 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации, которая работает в Москве шесть лет. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«За эти годы пройден самый сложный этап реализации программы. Сформировали градостроительную документацию, подобрали территории для строительства больше 11 млн кв. м жилья во всех округах столицы, утвердили перечень домов под расселение и ориентировочные сроки переезда жильцов. В эксплуатацию уже ввели 260 домов», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Мэр указал, что новые дома качественные, одни из самых красивых, современных и лучших в своих районах. По словам Собянина, в процессе переселения находятся 128 тысяч москвичей, более 103 тысяч человек уже переехали в новые квартиры.
Как отметил градоначальник, сейчас в работе 231 новостройка, новое жилье будет построено на месте снесенных домов. Часть домов уже строится, другие —проектируются. Квартиры в новых строениях получат более 150 тысяч москвичей.
Всего в программу реновации жилья включено 5 175 домов, в которых проживают около миллиона горожан.
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