Лева из «Би-2» не стал комментировать срыв концерта в Омске из-за буквы Z

Музыкант проигнорировал вопросы журналиста, почему был отменен концерт, и в связи с чем уволен постановщик Давид Мисакян, с которым коллектив расторг контракт после его заявлений в поддержку специальной операции по защите Донбасса. Лева молча сел в автомобиль и уехал.

Ранее стало известно, что группа Би-2 отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера с триколором и надписью «Zа президента!» на площадке, напоминает «Свободная пресса». По мнению музыкантов, он не соответствовал концепции выступления. Техперсонал группы завесил баннер, однако администрация спорткомплекса, где планировался концерт, потребовала снять драпировку. В итоге выступление было отменено. По словам первого замминистра спорта Омской области Ивана Колесника, музыканты «придумывали выгодную формулировку» для отмены концерта, но на самом деле Би-2 «стыдно выступать» на фоне патриотических символов. Сама группа оценила инцидент как «продолжение нападок» на музыкантов и их фанатов.

