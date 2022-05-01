Лева из «Би-2» не стал комментировать срыв концерта в Омске из-за буквы Z
Вокалист группы «Би-2» Лева не стал комментировать причину отмены концерта в Омске. Об этом пишут «Известия».
Музыкант проигнорировал вопросы журналиста, почему был отменен концерт, и в связи с чем уволен постановщик Давид Мисакян, с которым коллектив расторг контракт после его заявлений в поддержку специальной операции по защите Донбасса. Лева молча сел в автомобиль и уехал.
Ранее стало известно, что группа Би-2 отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера с триколором и надписью «Zа президента!» на площадке, напоминает «Свободная пресса». По мнению музыкантов, он не соответствовал концепции выступления. Техперсонал группы завесил баннер, однако администрация спорткомплекса, где планировался концерт, потребовала снять драпировку. В итоге выступление было отменено. По словам первого замминистра спорта Омской области Ивана Колесника, музыканты «придумывали выгодную формулировку» для отмены концерта, но на самом деле Би-2 «стыдно выступать» на фоне патриотических символов. Сама группа оценила инцидент как «продолжение нападок» на музыкантов и их фанатов.
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