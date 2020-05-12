Лето не поможет. Инфекционист оценил новые данные по коронавирусу

Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН заявил, что к подобным выводам пришли не только канадские, но и российские учёные.

«Не только канадцы об этом говорят, наши специалисты тоже. Потому что самое главное — это передача от человека к человеку. Сейчас, как вы видите, стало меньше публикаций о том, что на поверхностях он (коронавирус — прим. НСН) долго сохраняется. А основное - это тесный контакт с больным человеком. То есть передаётся при непосредственном контакте. Этому сейчас всё больше внимания уделяют», - подчеркнул он.

В России многие регионы продлевают режим самоизоляции до конца мая: ограничительные меры будут снимать осторожно и в несколько этапов, чтобы избежать новых вспышек заболеваемости. И хотя в 33 регионах страны коэффициент распространения заболеваемости уже позволяет смягчать карантин, новых случаев COVID-19 не становится меньше: за сутки прибавляется по 10-11 тысяч пациентов. Однако специалисты уже видят перемены к лучшему.

«Мы сейчас говорим, что пик будет вот-вот… По сути дела, пика здесь нет, есть только верхушка холма, и вроде бы мы сейчас к ней приближаемся. Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаром иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак», - отметил Малышев в беседе с НСН.

Ранее профессор Научно-исследовательского института (НИИ) им. Ивановского Михаил Щелканов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в хорошую летнюю погоду может произойти скачок заболеваемости, поскольку россияне выйдут на улицы.

По мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вспышки заболеваемости COVID-19 возможны в ближайшие 10 дней в тех регионах, где люди много нарушают режим самоизоляции. Карантинные меры — единственный способ предотвратить передачу инфекции при отсутствии вакцины, сказал он НСН.

