Лето не поможет. Инфекционист оценил новые данные по коронавирусу
Статистика по госпитализированным с COVID-19 и выписанным пациентам выглядит обнадёживающе, заявил в эфире НСН врач-инфекционист Николай Малышев.
Канадские учёные пришли к выводу, что динамика заболеваемости вирусом SARS-CoV-2 никак не зависит от расположения региона, от температуры и влажности воздуха. Такие данные они получили, изучив 144 региона с более чем 10 случаями нового коронавируса, в том числе в США и в Австралии. Исследователи считают, что на распространение вируса влияет качество мероприятий общественного здравоохранения, говорится в публикации в научном издании Canadian Medical Association Journal. Единственный плюс тёплой погоды — снижение нагрузки на врачей за счёт окончания сезонных эпидемий гриппа и простуды.
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН заявил, что к подобным выводам пришли не только канадские, но и российские учёные.
«Не только канадцы об этом говорят, наши специалисты тоже. Потому что самое главное — это передача от человека к человеку. Сейчас, как вы видите, стало меньше публикаций о том, что на поверхностях он (коронавирус — прим. НСН) долго сохраняется. А основное - это тесный контакт с больным человеком. То есть передаётся при непосредственном контакте. Этому сейчас всё больше внимания уделяют», - подчеркнул он.
В России многие регионы продлевают режим самоизоляции до конца мая: ограничительные меры будут снимать осторожно и в несколько этапов, чтобы избежать новых вспышек заболеваемости. И хотя в 33 регионах страны коэффициент распространения заболеваемости уже позволяет смягчать карантин, новых случаев COVID-19 не становится меньше: за сутки прибавляется по 10-11 тысяч пациентов. Однако специалисты уже видят перемены к лучшему.
«Мы сейчас говорим, что пик будет вот-вот… По сути дела, пика здесь нет, есть только верхушка холма, и вроде бы мы сейчас к ней приближаемся. Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаром иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак», - отметил Малышев в беседе с НСН.
Ранее профессор Научно-исследовательского института (НИИ) им. Ивановского Михаил Щелканов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в хорошую летнюю погоду может произойти скачок заболеваемости, поскольку россияне выйдут на улицы.
По мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вспышки заболеваемости COVID-19 возможны в ближайшие 10 дней в тех регионах, где люди много нарушают режим самоизоляции. Карантинные меры — единственный способ предотвратить передачу инфекции при отсутствии вакцины, сказал он НСН.
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