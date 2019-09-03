Летнюю грозу прогнозируют в Москве вечером 4 сентября
3 сентября21:15
Синоптики сообщают о летней грозе в российской столице к вечеру 4 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, весь день будет теплая комфортная погода с температурой до 25 градусов, она сохранится и к вечеру, но к ней добавится гроза. Вильфанд также заявил агентству, что начало сентября демонстрируют стандартную температуру в июле.
Напомним, это лето в московском регионе побило температурные рекорды. Ожидаемо самый теплый месяц лета июль признан самым холодным за сто лет.
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ФОТО: pxhere.com