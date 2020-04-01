Летние веранды в Москве из-за COVID-19 откроются не раньше 15 июня

Открытие летних веранд в столице отложено на два с половиной месяца — до 15 июня. Об этом на своём персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции срок их открытия переносится с 1 апреля на 15 июня, отмечает АГН Москва.

Напомним, в столичном регионе, как и в большинстве других, продолжает действовать режим самоизоляции. В Москве работают только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи и магазины c товарами первой необходимости. Также действуют службы доставки и такси. Москвичам рекомендовано покидать дома только при необходимости - например, для похода в магазин или аптеку, поездки на работу или выгула собаки.