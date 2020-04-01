В России несколько снизилось суточное число заболевших коронавирусом

В России по состоянию на 1 апреля зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост составил 440 человек, большинство инфицированных выявлено в Москве — 267. Всего в столице более 1800 заболевших.

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На данный момент коронавирусом охвачены 75 российских регионов. Жертвами COVID-19 стали 24 человека, семеро скончались за последние сутки.

Отметим, что сегодняшняя цифра несколько ниже вчерашней — накануне в оперативном штабе сообщили, что коронавирус был выявлен у 500 человек

При этом вирус в последние дни находят у людей, которые в последнее время не выезжали за пределы страны. Так в Москве за последние сутки только 10 процентов новых пациентов недавно были за рубежом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Коронавирус