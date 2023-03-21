Lerchek передумала вести соцсети
Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Lerchek, и ее супруг Артем Чекалин, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и «отмывании» 130 млн рублей, отказались от ведения соцсетей. Ранее они планировали продолжать публикацию постов вопреки судебному запрету на использование интернета и телефона. Для этого они хотели привлечь наемного сотрудника. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что блогеры «решили не рисковать, чтобы не спровоцировать арест».
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов объяснил арест денег и имущества Чекалиных тем, что они не оплатили задолженность по налогам и штраф.
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