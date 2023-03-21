Lerchek передумала вести соцсети

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Lerchek, и ее супруг Артем Чекалин, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и «отмывании» 130 млн рублей, отказались от ведения соцсетей. Ранее они планировали продолжать публикацию постов вопреки судебному запрету на использование интернета и телефона. Для этого они хотели привлечь наемного сотрудника. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.